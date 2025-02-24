ماكرون يلتقي ترامب في البيت الأبيض

ابوظبي - سيف اليزيد - من المقرر أن يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في واشنطن اليوم الاثنين.ومن المقرر أن يتطرق اللقاء بين ماكرون ودونالد ترامب في واشنطن، إلى ملف الأزمة الأوكرانية.

محمد يوسف

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