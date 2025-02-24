بريطانيا تحاصر بوتين بمعاقبة "نُخب الأوليغارشيا"

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: يواجه الأوليغارشيون الروس المرتبطون بالكرملين حظرًا من المملكة المتحدة كجزء من حزمة عقوبات جديدة في الذكرى الثالثة لغزو فلاديمير بوتن لأوكرانيا.

وكانت المملكة المتحدة ودول أخرى فرضت عقوبات على روسيا ونخبها عندما غزت أوكرانيا في 24 فبراير 2022، لكن الحكومة تعمل الآن على تكثيفها.

وقالت وزارة الداخلية البريطانية إن "النخب" المرتبطة بالدولة الروسية يمكن الآن منعها من دخول المملكة المتحدة بموجب العقوبات الجديدة.

وأولئك الذين يمكن حظرهم هم أي شخص يقدم "دعمًا كبيرًا" للكرملين، وأولئك الذين يدينون "بمكانتهم أو ثروتهم الكبيرة" للدولة الروسية، وأولئك "الذين يتمتعون بالوصول إلى أعلى مستويات" النظام.

وتم توقيت الإعلان ليتزامن مع الذكرى السنوية الثالثة لغزو روسيا لأوكرانيا.

ضغوط على بوتين

وقال رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر، في مؤتمر عن بعد في كييف: "يتعين علينا مواصلة زيادة الضغوط الاقتصادية لإجبار بوتين على الوصول إلى النقطة التي يكون فيها مستعدًا ليس فقط للحديث، بل لتقديم التنازلات".

وأضاف: "لذا فإننا نعلن اليوم عن أكبر حزمة عقوبات تفرضها المملكة المتحدة منذ الأيام الأولى للحرب، والتي تستهدف أسطول الظل الروسي والشركات في الصين وأماكن أخرى التي ترسل مكونات عسكرية".

نخب الكرملين

وقالت حكومة المملكة المتحدة إن النخب المرتبطة بالكرملين يمكن أن تشكل "خطرًا حقيقيًا وحاضرًا على أسلوب حياتنا" حيث تندد بالقيم البريطانية في الأماكن العامة "بينما تتمتع بفوائد المملكة المتحدة في السر".

وقالت إنهم يمكن أن يعملوا كـ "أدوات" للدولة الروسية لتمكين عدوان الرئيس بوتن في أوكرانيا وخارجها.

يشار إلى أنه بعد وقت قصير من بدء الحرب في أوكرانيا في 24 فبراير 2022، فرضت المملكة المتحدة عقوبات مالية على الأوليغارشية، بما في ذلك إغلاق الثغرات القانونية المستخدمة لغسل الأموال.

وفي نوفمبر الماضي في العام الماضي، نجحت عملية زعزعة الاستقرار، التي تديرها وكالة مكافحة الجريمة الوطنية (NCA)، في تعطيل شبكتين روسيتين لغسيل الأموال بقيمة ملياري دولار تعملان في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في المملكة المتحدة التي كانت مركزًا رئيسيًا.

عمليات تجسس

لقد قدموا خدمات للقِلة الروسية وكانوا يساعدون في تمويل عمليات التجسس للكرملين.

تم تحديد أحد اللاعبين الرئيسيين على أنها إيكاترينا غدانوفا التي يُزعم أنها أدارت شبكة غسيل أموال تسمى Smart. وقد فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات في نوفمبر من العام الماضي وهي حاليًا في الحجز الفرنسي في انتظار المحاكمة.

تم إجراء ما مجموعه 84 اعتقالًا بموجب عملية زعزعة الاستقرار في نوفمبر وتم ضبط أكثر من 20 مليون جنيه إسترليني من الأموال غير المشروعة.

كما قامت وكالة مكافحة الجريمة الوطنية بستة اعتقالات أخرى منذ ذلك الحين وضبطت مليون جنيه إسترليني آخر في القضية. كما ساعدت الشبكات العملاء الروس على تجاوز القيود المالية بشكل غير قانوني لاستثمار الأموال في المملكة المتحدة.