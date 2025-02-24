شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشيوخ يستقبل وفد أعضاء المجلس الأعلى للدولة الليبي والان مع تفاصيل الخبر

استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بمقر المجلس اليوم الاثنين، وفد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة الليبي وذلك فى إطار التواصل البناء بين المجلسين.

استهل المستشار "عبد الرازق" اللقاء بالترحيب بالوفد البرلماني الليبي، مؤكدا أن الزيارة تؤكد عمق العلاقة بين البلدين الشقيقين، مشيدا بالعلاقات التاريخية الوطيدة وأواصر الأخوة التي تجمع مصر وليبيا.

وخلال اللقاء أكد المستشار " عبد الرازق " على أن أمن واستقرار ليبيا يمثل جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري بصفة خاصة والعربي بصفة عامة، وأن الدولة المصرية بمختلف مؤسساتها تقف إلى جانب كل ما من شأنه أن يعزز وحدة ليبيا ويحافظ على سيادتها وأمنها القومي.

وشدد المستشار "عبد الرازق" على استمرار مصر في دعمها للدولة الليبية من أجل تحقيق الاستقرار والتنمية حتى ينعم الشعب الليبي بمستقبل يسوده السلام والرخاء.

كما تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات البرلمانية بين مجلس الشيوخ والمجلس الاعلي للدولة الليبي خلال المرحلة القادمة، حيث أكد المستشار "عبد الرازق" أن التعاون الوثيق بين الجانبين سيكون له أثر إيجابي في خدمة مصالح الشعبين الشقيقين والدفاع عن قضاياهما المشتركة.

من جانبه، وجه وفد أعضاء المجلس الأعلى للدولة الليبي الشكر للمستشار "عبدالرازق" على حفاوة الاستقبال، معربين عن امتنانهم لهذا اللقاء الذي يعكس عمق العلاقات بين البلدين، مشددين علي شكرهم و تقديرهم لجمهورية مصر العربية قيادُة وحكومًة وشعبًا علي دعم مصر المستمر، فضلًا عن تطلع ليبيا لتعزيز مُختلف أُطر التعاون الثنائي، في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد الوفد الليبي بالدور الفاعل الذي تلعبه مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى في دعم الشعب الليبي والقضايا العربية على كافة المستويات، مؤكدًا حرص مصر الدائم على تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك، والعمل على بلورة موقف عربي موحد للدفاع عن القضايا المصيرية للأمة العربية في المحافل الإقليمية والدولية.

وأكد الوفد الليبي على إيمان ليبيا الدائم بدور مصر الإقليمى والدولي في حل الكثير من الملفات، وخاصة دعم ووحدة واستقرار ليبيا و غيرها من الدول الشقيقة، مؤكدين أن استقرار مصر وقوتها تصب دائماً في صالح كافة الدول العربية.

وخلال اللقاء شدد أعضاء المجلس الاعلى الليبي علي رفض أى محاولات بالمساس بالقضية الفلسطينية، مؤكدين على حق الشعب الفلسطينى بإقامة دولته المستقلة و الرفض القاطع لمساعى تصفية القضية الفلسطينية.

حضر اللقاء من الجانب المصري المستشار بهاء أبو شقة وكيل المجلس، المستشار محمود إسماعيل عتمان، أمين عام المجلس وعدد من رؤساء اللجان النوعية و الهيئات البرلمانية.