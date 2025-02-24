كوريا تطبق نظام "بطاقة الوصول الإلكترونية" للأجانب

ابوظبي - سيف اليزيد - بدأت وزارة العدل في جمهورية كوريا، ابتداء من اليوم الاثنين، تطبيق نظام "بطاقة الوصول الإلكترونية" الذي يسمح للأجانب بتقديم معلومات دخولهم عبر الإنترنت مسبقاً.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب"، أنه يمكن للأجانب القادمين إلى جمهورية كوريا تعبئة وتقديم بطاقة الوصول عبر الإنترنت قبل ثلاثة أيام من وصولهم، وفي السابق، كان يتعين على الأجانب القادمين إلى كوريا للإقامة القصيرة مثل السياحة تعبئة بطاقة الوصول يدوياً في المطار.

ومن المتوقع أن يسهم النظام في تقليل وقت إجراءات الدخول وتخفيف الازدحام في المطارات.

وقبل إدخال نظام بطاقة الوصول الإلكترونية بشكل كامل، ستشغل الوزارة نظام بطاقة الوصول الورقية أيضاً هذا العام من أجل تجنب أي ارتباك.