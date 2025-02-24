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صور| إصابة 30 شخصًا بينهم أطفال في حادث تصادم حافلتين في ألمانيا

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د ب أ - زاربروكن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أصيب أكثر من 30 شخصًا في حادث تصادم بين حافلتين في مدينة زاربروكن الألمانية اليوم الاثنين، ووفقًا للشرطة، فإن من بين المصابين أطفالًا أيضًا.
وتحدثت إدارة المدينة عن أطفال في رياض أطفال. وبحسب "د ب أ"، فإن الحافلتين كانتا متوقفتين في منتصف تقاطع بعد الحادث.

المحققون يفحصون داخل الحافلتين بعد اصطدامهما وجهاً لوجه عند تقاطع في ساربوكن - د ب أ
الحافلتان كانتا متوقفتين في منتصف تقاطع بعد الحادث - د ب أ

تفاصيل تصادم الحافلتين

وتعرض الزجاج الأمامي للمركبتين لأضرار بالغة، كما تعرضت الحافلتين لأضرار بالغة الوضوح في هيكلهما.
وتناثرت أجزاء من الحافلتين في الشارع، ولم يتضح بعد سبب وقوع الحادث، ولا تزال الشرطة وفرق الإنقاذ في الموقع. وتم تطويق مكان الحادث.
الحافلتان كانتا متوقفتين في منتصف تقاطع بعد الحادث - د ب أ

وتواجدت أيضًا مروحية إنقاذ في الموقع. وحلقت طائرة مسيرة فوق مكان الحادث في الصباح.
وذكر مصورو وكالة الأنباء الألمانية أن مقطورتين كبيرتين وصلتا أيضًا إلى مكان الحادث لسحب الحافلتين.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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