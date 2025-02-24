شكرا لقرائتكم خبر عن صور| إصابة 30 شخصًا بينهم أطفال في حادث تصادم حافلتين في ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصيب أكثر من 30 شخصًا في حادث تصادم بين حافلتين في مدينة زاربروكن الألمانية اليوم الاثنين، ووفقًا للشرطة، فإن من بين المصابين أطفالًا أيضًا.

وتحدثت إدارة المدينة عن أطفال في رياض أطفال. وبحسب "د ب أ"، فإن الحافلتين كانتا متوقفتين في منتصف تقاطع بعد الحادث.



وتعرض الزجاج الأمامي للمركبتين لأضرار بالغة، كما تعرضت الحافلتين لأضرار بالغة الوضوح في هيكلهما.

وتناثرت أجزاء من الحافلتين في الشارع، ولم يتضح بعد سبب وقوع الحادث، ولا تزال الشرطة وفرق الإنقاذ في الموقع. وتم تطويق مكان الحادث.



وتواجدت أيضًا مروحية إنقاذ في الموقع. وحلقت طائرة مسيرة فوق مكان الحادث في الصباح.

وذكر مصورو وكالة الأنباء الألمانية أن مقطورتين كبيرتين وصلتا أيضًا إلى مكان الحادث لسحب الحافلتين. وتعرض الزجاج الأمامي للمركبتين لأضرار بالغة، كما تعرضت الحافلتين لأضرار بالغة الوضوح في هيكلهما.وتناثرت أجزاء من الحافلتين في الشارع، ولم يتضح بعد سبب وقوع الحادث، ولا تزال الشرطة وفرق الإنقاذ في الموقع. وتم تطويق مكان الحادث.وتواجدت أيضًا مروحية إنقاذ في الموقع. وحلقت طائرة مسيرة فوق مكان الحادث في الصباح.وذكر مصورو وكالة الأنباء الألمانية أن مقطورتين كبيرتين وصلتا أيضًا إلى مكان الحادث لسحب الحافلتين.

تفاصيل تصادم الحافلتين