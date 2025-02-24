شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب ينتقد غياب الوزراء عن حضور مناقشات الحسابات الختامية بلجنة الخطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، انتقادا حادًا للحكومة غياب الوزراء المعنيين عن حضور اجتماعات اللجان لمناقشة الحساب الختامي لموازنة 2023/2024، مطالبا وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بالتنبيه على الوزراء بأهمية حضور الاجتماعات.

وقال رئيس مجلس النواب: لاحظت تغيب الوزراء عن اجتماعات اللجان وعلى الأخص لجنة الخطة والموازنة خلال مناقشة تقارير الحسابات الختامية فلم يحضر إلا وزيرى المالية والتخطيط، وحضر كل واحد منهم اجتماع واحد وكأنهما لم يحضرا وهذا أمر غير مقبول ويتنافى مع التقاليد البرلمانية واللائحة والدستور، مضيفا: تم مناقشة الحسابات الختامية للوزارات ولم يحضر الوزير مناقشته حساب ختامى وزارته وكلنا نعلم اهمية مناقشة الحسابات وملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات هو اختصاص أصيل للمجلس.

وأكد أن هذا أمر غير مقبول ويتنافى مع السوابق البرلمانية وكذلك اللائحة الداخلية للمجلس، وطلب من وزير الشئون النيابية التنبيه على الوزراء المعنيين الذين لم تتم مناقشة الحسابات الختامية لوزارتهم بأهمية الحضور بأشخاصهم اجتماعات اللجنة، مطالبا من أمين عام المجلس متابعة الأمر وموافته بموقف الوزراء المعنيين بالحضور أولا بأول، مشددا على أنه لا تهاون في أي التزام دستوري على المجلس وأي التزام هو التزام دستوري لا خيار فيه.