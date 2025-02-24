شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة مجلس النواب القبرصى تزور البرلمان وتحضر جانب من الجلسة العامة والان مع تفاصيل الخبر

حضرت رئيسة مجلس النواب لجمهورية قبرص، أنيتا ديميتريو، والوفد المرافق لها من شرفات مجلس النواب، جانباً من الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب.

وتشهد الجلسة العامة اليوم، استكمال مناقشة المواد الأخيرة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث تم الانتهاء من مناقشة المواد حتى المادة 528، فضلا عن حسم المواد المؤجلة لإدخال بعض التعديلات، بالإضافة لإتاحة الفرصة أمام إعادة المداولة.