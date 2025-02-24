شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية والان مع تفاصيل الخبر

بدأت منذ قليل، الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، استكمال مناقشة المواد الأخيرة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث تم الانتهاء من مناقشة المواد حتى المادة 528، فضلا عن حسم المواد المؤجلة لإدخال بعض التعديلات، بالإضافة لإتاحة الفرصة أمام إعادة المداولة.

وشهدت الجلسة العامة أمس إقرار عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بينها ما يتعلق بالتعويض عن الحبس الاحتياطي، وكذلك إجراءات المحاكمة عن بعد.