ترامب: سنسمع أخبارا جيدة بشأن الشرق الأوسط

القاهرة - كتب محمد نسيم - ألمح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى أنه ستكون هناك «بعض الأخبار الجيدة» عن الشرق الأوسط، لكنه لم يذكر مزيداً من التفاصيل بهذا الشأن.

وكان ترامب قد قال في تصريحات، أمس الجمعة، إنه لن يفرض خطته بأن تقوم الولايات المتحدة بالسيطرة على قطاع غزة ، وإعادة تطويره ليكون وجهة سياحية، وتهجير الفلسطينيين منه.

وقال ترمب في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»، إنه لا يزال يعتقد أن خطته تعد فكرة جديدة، وإنه «شعر بدهشة» لتعامل مصر والأردن معها بشكل سلبي.

وتابع ترمب: «خطتي هي الطريقة الأفضل للقيام بالأمر. أعتقد أنها هي الخطة التي ستنجح حقاً، لكنني لن أفرضها. سأتراجع فحسب وسأوصي بها».

المصدر : صحيفة الشرق الأوسط