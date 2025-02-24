شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة آخرين إثر انقلاب قارب قبالة سواحل نيويورك والان نبدء بالتفاصيل

جهود الإنقاذ

الدمام - شريف احمد - لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب اثنان آخران، أحدهما في حالة حرجة، إثر انقلاب قارب قبالة ساحل جزيرة ستاتن في نيويورك الأمريكية، وفقًا لما أعلنه خفر السواحل الأمريكي اليوم الاثنين.وذكر المسؤولون أن شخصًا آخر لا يزال في عداد المفقودين، مما دفع فرق البحث والإنقاذ لمواصلة عملياتها في المياه بحثًا عنه.ووقع الحادث على بعد نحو خمسة أميال جنوب شرق بريزي بوينت، وهو حي يقع في شبه جزيرة روكواي بمنطقة كوينز.وأكد خفر السواحل أنه دفع بثلاثة قوارب إنقاذ وطائرة هليكوبتر إلى موقع الحادث، بينما قامت فرق الإنقاذ بانتشال خمسة أشخاص من المياه، وتم نقلهم جميعًا إلى المستشفى، حيث أعلن عن وفاة ثلاثة منهم.وذكرت شرطة نيويورك أن سبب انقلاب القارب لا يزال قيد التحقيق.