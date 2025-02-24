اجتماع أميركي-روسي مرتقب الأسبوع المقبل لبحث العلاقات

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أعلنت موسكو، أمس، أن اجتماعاً على مستوى الدوائر في وزراتي الخارجية الروسية والأميركية سيعقد نهاية الأسبوع المقبل، وذلك بعد محادثات الجانبين التي احتضنتها السعودية في 18 فبراير (شباط).

وعشية الذكرى الثالثة لبدء حرب أوكرانيا، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس إنه يطلب لقاء مع الرئيس دونالد ترمب، وعبّر عن استعداده للتنحي مقابل «ضمانات» بتحقيق السلام وضم بلاده إلى حلف شمال الأطلسي.

ومن المقرر أن يلتقي ترمب نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في البيت الأبيض، اليوم، ثم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الخميس، لمناقشة تطورات الملف الأوكراني. وتضغط باريس ولندن لإقناع ترمب بعدم التخلي عن أوكرانيا، وأن تكون كييف حاضرة في أي مفاوضات مع موسكو.

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