شكرا لقرائتكم خبر عن أوروبا.. 12 وزير دفاع ينسقون على الهجوم الدبلوماسي لأمريكا وروسيا والان نبدء بالتفاصيل

كتيبة متعددة الجنسيات

مفاوضات ثنائية بين واشنطن وموسكو

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الجيوش الفرنسية، أن 12 وزير دفاع أوروبي يجتمعون لتحديد رد منسق على الهجوم الدبلوماسي الأمريكي الروسي، بشأن الملف الأوكراني وتعزيز أمن قارتهم.وأوضح المصدر، أن الاجتماع الذي سيعقد بعد الظهر بمبادرة من إستونيا وفرنسا.وسيضم أيضا وزراء دفاع ليتوانيا ولاتفيا والنروج وفنلندا والسويد والدنمارك وهولندا وألمانيا وإيطاليا وبولندا والمملكة المتحدة.وفي هذه المناسبة سيكون الوزير الفرنسي سيباستيان لوكورنو في تالين إلى جانب نظيره الإستوني هانو بيفكور، بعد مشاركتهما في الاحتفال بالعيد الوطني الإستوني.وينتشر نحو 350 جنديا فرنسيا في إستونيا ضمن كتيبة متعددة الجنسيات تابعة لحلف شمال الأطلسي.واجتماع وزراء الدفاع الذي يعقد بعد مرور ثلاث سنوات على الهجوم الروسي في أوكرانيا، يأتي على خلفية التطورات الدبلوماسية التي أثارها إعلان الإدارة الأمريكية عن مفاوضات ثنائية بين واشنطن وموسكو لإنهاء الحرب.وكان الرئيس الفرنس إيمانويل ماكرون، نظم الأسبوع الماضي، اجتماعًا مع عدد من قادة الاتحاد الأوروبي في باريس في مسعى لتحديد استجابة مشتركة.وأعربت الدول المجتمعة عن الحاجة إلى "اتفاق سلام دائم قائم على ضمانات أمنية" لكييف، وعن استعدادها لزيادة استثماراتها في الدفاع، وفق ما ذكرت مصادر برلمانية فرنسية في تقرير.