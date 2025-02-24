شكرا لقرائتكم خبر عن زيلينسكي يتراجع عن موقفه بشأن اتفاق المعادن مع أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

مساعدات أمريكا لأوكرانيا

المعادن النادرة لأوكرانيا

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه قد يضطر إلى توقيع اتفاق اقتصادي مع الولايات المتحدة من شأنه ضمان استمرار المساعدات لأوكرانيا.وبين أن موقفه هذا يأتي مقابل تحقيق الولايات المتحدة أرباحا من المعادن الأوكرانية.وذكر زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي في منتدى حضره مسؤولون حكوميون في كييف بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة للغزو الروسي الشامل لأوكرانيا: "إذا كانت شروطكم هي، "لن نقدم لكم المساعدات إذا لم توقعوا اتفاقًا"، فالأمر واضح".وأضاف زيلينسكي "إذا تم إجبارنا ولا يمكننا الاستغناء عن ذلك، فعلى الأرجح سيكون علينا المضي قدما في هذا الاتفاق.. وأنا فقط أريد الحوار مع الرئيس ترامب".وكانت إدارة ترامب قد مارست ضغوطا على زيلينسكي لتوقيع اتفاق يسمح للولايات المتحدة بالوصول إلى المعادن النادرة في أوكرانيا كنوع من التعويض عن المساعدات التي قدمتها الولايات المتحدة لكييف خلال صدها غزو روسيا.وأوضح زيلينسكي، اليوم الأحد، إنه منفتح على التوسط في صفقة تسمح للولايات المتحدة بالاستفادة من معادن بلاده، لكن المبلغ الذي يصل إلى 500 مليار دولار الذي اقترحته إدارة ترامب في البداية لم يكن مقبولا.وأضاف: "أنا لن أوقع على شيء سيتم سداده من جانب 10 أجيال من الأوكرانيين."