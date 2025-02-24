شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن السفير السعودي في لندن: حل القضية الفلسطينية في «الدولتين» فقط والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكّد سفير المملكة العربية السعودية لدى المملكة المتحدة الأمير خالد بن بندر موقف الرياض الثابت بأنّ حلّ الدولتين هو المسار الوحيد القابل للتطبيق لحلّ القضية الفلسطينية.

وشدّد بن بندر، خلال جلسة حوارية مع رئيس تحرير صحيفة «عرب نيوز» فيصل عباس نظمها مركز «إس آر إم جي ثينك» للدراسات المتخصص في شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لندن الجمعة، رفض المملكة القاطع لأي مقترح يدعو إلى حل الدولة الواحدة.

و وفقاً لـ “الشرق الأوسط” قال الأمير خالد: «المشاورات جارية على قدم وساق، وستفضي إلى توافق في القمة العربية. وإن كان سابقاً لأوانه الخوض في التفاصيل، إلا أنني أؤكد رفضنا القاطع لغياب الحلول. ونحن نرفض من الأساس طرح حلّ الدولة الواحدة، كما نرفض جملة وتفصيلاً فكرة تهجير أهل غزة بذريعة تحقيق الازدهار».

وتستضيف القاهرة «القمة العربية الطارئة» حول تطورات القضية الفلسطينية في 4 مارس (آذار) المقبل.

بارقة أمل

وأضاف الأمير خالد: «أرى بارقة أمل في التوصّل إلى حلّ، إذ إن معظم دول العالم باتت تتفق على متطلبات السلام». غير أنه أشار إلى عقبة رئيسية تتمثل في عدم تجاوب إسرائيل. وتابع: «للمرة الأولى، وبشكل علني، تكمن مشكلتنا الكبرى في التعامل مع إسرائيل»، موضحاً أن حكومة تل أبيب «لا تبدي أي مرونة تجاه الحلول المطروحة، كما أن المقترحات التي يطرحها أبرز المسؤولين في هذه الحكومة لا ترقى إلى مستوى الحلول الحقيقية».

وخاطب الأمير خالد الحاضرين بالقول: «انتظروا بضعة أيام وستظهر تطورات جديدة. أؤكد لكم أن هناك توافقاً عاماً على حلّ الدولتين وقيام حكومة فلسطينية، وبعد ذلك يمكن مناقشة التفاصيل الأخرى، لكن لا يمكن تجاوز هذه النقطة الأساسية».

كما تطرق الأمير خالد إلى الإدارة الأميركية الجديدة، وعَدّ أن «الأيام الثلاثين الماضية من عمل الإدارة الأميركية تبدو كأنها عشر سنوات؛ نظراً لحجم الأحداث وتسارعها»، مضيفاً أنه «منذ عودة (دونالد) ترمب إلى منصبه، أصبح مستوى الانخراط والتواصل مع المنطقة وما حولها غير مسبوق».

يقظة الرياض

واستعرض الأمير خالد مسار العلاقات المتنامية بين المملكة والقوى الإقليمية، وبخاصة سوريا وإيران وتركيا، مشيراً إلى أن الرياض تتعامل بـ«يقظة» مع تطور علاقاتها مع دمشق وحكومتها الجديدة رغم التحسن الملحوظ في هذه العلاقات.

وقال بن بندر: «استخلصنا الدروس من تجاربنا في المنطقة، حين فوّتنا فرصاً ثمينة وأفسحنا المجال لغيرنا. ولم نشأ أن نكرر التجربة ذاتها مع سوريا. وقد كان تعاطينا مع الحكومة الجديدة مثمراً للغاية، وإن كنا نتوخى الحذر، فذلك لأسباب وجيهة».

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