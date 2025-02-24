سفارة السعودية في مصر تحتفي بيوم التأسيس بعروض وفعاليات مميزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - احتفت سفارة المملكة لدى جمهورية مصر العربية، اليوم، بمناسبة يوم التأسيس، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر صالح بن عيد الحصيني، ومنسوبي السفارة والمواطنين المقيمين والزائرين.

وتخلل الحفل عروض مرئية عن تاريخ الدولة السعودية، وفقرات فنية، إضافة إلى توزيع الهدايا التذكارية بهذه المناسبة، كما تزين مقر السفارة بهوية يوم التأسيس.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط