شكرا لقرائتكم خبر عن بعد التهديد بوجود قنبلة.. طائرة "أميريكن إيرلاينز" تهبطت بسلام في روما والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الطيران الأمريكية "أميريكن إيرلاينز" أن الطائرة التابعة لها هبطت بسلام في مطار روما، وعملت سلطات إنفاذ القانون على تفتيشها ومنحها الإذن بالمغادرة مجددًا.

وأفاد متحدث باسم مطار روما بأنه جرى تحويل مسار رحلة جوية تابعة لشركة الطيران الأمريكية "أميريكن إيرلاينز" ظهر الأحد إلى روما خلال توجهها إلى نيودلهي بسبب التهديد بوجود قنبلة.

ولم تقدم شركة الطيران الأمريكية في بيان لها أي تفاصيل عن طبيعة ما وصفته بأنه "خطر أمني محتمل" في الرحلة التي كانت تقل 199 راكبًا بالإضافة إلى الطاقم.

ورافقت الطائرة قبل هبوطها في مطار فيوميتشينو، طائرتان مقاتلتان إيطاليتان.

أسباب أمنية

وقال ماهيش كومار، المستشار في مجال المعلوماتية وأحد ركاب الرحلة، إن قائد الطائرة أعلن تحويل المسار إلى روما لـ"أسباب أمنية" قبل نحو 3 ساعات من الهبوط.

وأضاف: "طلبوا منا الجلوس وعدم التجول بينما كانت طائرات مقاتلة تحلق بالقرب منا، كما رافقت الشرطة الإيطالية الركاب للخضوع لفحص أمني في المطار بعد الهبوط.



وأقلعت الرحلة من مطار جون اف كينيدي الدولي في نيويورك يوم السبت قرابة الساعة 8,11 مساء بالتوقيت المحلي (01,11 بتوقيت جرينتش يوم الأحد)، وفقًا لموقع تتبع الرحلات الجوية "فلايت آوير".

وأظهر الموقع الإلكتروني أن الطائرة غيرت مسارها بشكل كبير في أثناء تحليقها فوق بحر قزوين.

شروط بروتوكول المطارات الهندية

وقال مسؤول في شركة الطيران الأميركية إن الطائرة هبطت في روما بسبب شروط بروتوكول المطارات الهندية.

وأضاف المسؤول الذي تحدث شرط عدم الكشف عن هويته: خلصنا إلى أن المشكلة المحتملة ليست ذات مصداقية، ولكن وفقًا لبروتوكول مطار نيودلهي، كان مطلوبًا إجراء تفتيش قبل الهبوط هناك.

وتابع: "ستبقى الطائرة في مطار روما طوال الليل للسماح للطاقم بأخذ الراحة اللازمة قبل مواصلة طريقها إلى مطار نيودلهي في أقرب وقت ممكن غدًا".