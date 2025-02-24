شكرا لقرائتكم خبر عن "البشبيشى": أكاذيب الإخوان تعكس إفلاسهم السياسى ومحاولة فاشلة لضرب الاستقرار والان مع تفاصيل الخبر

أكد طارق البشبيشي، القيادي الإخواني المنشق، أن الشائعات التي تروجها جماعة الإخوان ضد الدولة المصرية، تكشف عن إفلاسها السياسي وتأكيد عزلتها عن الواقع، بعد أن فقدت أي قدرة على التأثير أو الحشد الجماهيري.

وأوضح أن التنظيم يلجأ إلى التزييف الإعلامي وبث الأكاذيب حول الوضع الاقتصادي والمعيشي في مصر، من خلال منصاته المشبوهة الممولة من الخارج، لإحداث حالة من الإحباط بين المواطنين ودفعهم إلى تبني صورة سوداوية غير حقيقية عن الوضع العام.

وأشار البشبيشي إلى أن الإخوان فقدوا القدرة على الحضور في المشهد السياسي والمجتمعي المصري، بعد أن انكشف مخططهم التخريبي وأصبحت حقيقتهم واضحة أمام الجميع، مما جعلهم يعتمدون على الأساليب غير المشروعة مثل ترويج الشائعات ومحاولة إيهام الرأي العام بوجود أزمات مصطنعة.

وأضاف أن الجماعة تعمل وفق أجندات خارجية، وتوظف منصاتها الإعلامية للتحريض ضد مصر، لكنها تواجه وعيًا شعبيًا كبيرًا بات يدرك طبيعة حروب الشائعات التي يستخدمها التنظيم، مؤكدًا أن الدولة المصرية تحقق نجاحات كبيرة على مختلف الأصعدة، وهو ما يزعج الإخوان ويدفعهم إلى تكثيف حملاتهم التضليلية.

وشدد البشبيشي على أن رهان الإخوان على التأثير في الشارع المصري بالشائعات فشل تمامًا، وأن المواطنين أصبحوا أكثر قدرة على التمييز بين الحقائق والمعلومات المفبركة، مشيدًا بدور الإعلام الوطني في كشف المخططات الإخوانية والتصدي لمحاولات التشويه الممنهجة.