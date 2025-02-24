شكرا لقرائتكم خبر عن "قوى النواب" تطلب حضور وزيري المالية والإسكان لمناقشة مشاكل العاملين بشركة مياه الشرب والان مع تفاصيل الخبر

أوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبدالفضيل عياد، بضرورة حضور وزيري المالية والإسكان، لمناقشة 15 طلب إحاطة تقدم بها النواب بشأن مشاكل العاملين بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة وتضررهم لعدم تطبيق قرار المجلس القومي للأجور، بالحد الأدني للأجر وعدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن.

وطالب النائب عادل عبدالفضيل رئيس اللجنة، بضرورة حضور الوزراء المعنيين فيما يتعلق بالعاملين بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، مضيفاً خلال اجتماع اللجنة اليوم، بحضور المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن المجلس القومي للأجور أقر الحد الدني للأجور بـ 7 آلاف جنيه بالنسبة للقطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص.

وقال عبدالفضيل: إننا ننحاز للعامل ليأخذ كافة حقوقه ومستحقاته في الشركة، وخاصة بالنسبة لعمال الصيانة في شركات المياه والصرف الصحي لما في ذلك من أهمية، حيث لا يمكن أن تتوقف تلك المعدات، ولتقديم خدمات جيدة للمواطن.

وتساءل رئيس اللجنة عن الزيادة المقررة بألف جنيها كم ستكلف الشركة، وعقب ممثل الشئون المالية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أنها تمثل زيادة 1.7 مليار جنيها سنويا على الشركة.