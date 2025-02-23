شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل مجلس النواب: مصر تدعم استقرار ليبيا وحلولها الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار أحمد سعد، وكيل مجلس النواب المصري، على عمق العلاقات التاريخية بين مصر وليبيا، مشددًا على ضرورة التكاتف والتعاون المشترك بين البلدين، انطلاقًا من وحدة المصير المشترك.

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وأوضح، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمجلسي النواب والأعلى للدولة الليبية، وعرضتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المقاربة المصرية تجاه ليبيا ترتكز على عدة مستهدفات رئيسية، أبرزها الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الليبية، تعزيز تماسك الدولة الليبية ومؤسساتها، دعم تطلعات الشعب الليبي نحو التنمية والاستقرار، تشجيع الحلول الليبية-الليبية دون تدخل خارجي.

وأشار سعد إلى الدور الجوهري لمجلسي النواب والدولة في المضي قدمًا نحو تنفيذ خارطة الطريق الليبية، واستكمال الاستحقاقات الدستورية، مشيدًا بالنجاحات السابقة في التوافق حول المسار الدستوري والمناصب السيادية، ومؤكدًا استعداد مصر لتقديم كافة أشكال الدعم والاستشارات للمجلسين.

كما شدد على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية من ليبيا دون استثناء، تنفيذًا للقرارات الدولية، معتبرًا أن ذلك ضمانة أساسية لاستقرار البلاد، مؤكدًا أن توحيد المؤسسات الليبية هو السبيل الأمثل لتمهيد الطريق نحو انتخابات رئاسية وبرلمانية نزيهة، تضع ليبيا على طريق الاستقرار والتنمية.

وفي ختام كلمته، رحب سعد بالوفود الليبية في مصر، مجددًا التأكيد على الدعم المصري الكامل للشعب الليبي حتى تنجح جهوده في تحقيق الأمن والرخاء والتقدم.