شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل مجلس النواب المصري: مصر تسعى للحفاظ على وحدة وسلامة أراضى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار أحمد سعد وكيل مجلس النواب المصري، إن طبيعة العلاقات بين البلدين ممتدة على مر التاريخ وتفرض علينا حتمية التعاون، مؤكدا ان مصر ترتكز على الحفاظ على وحدة وسلامة أراضي ليبيا وتعزيز تطلعت الشعب الليبي ودعم الحلول الليبية الليبية.

وأضاف خلال الجلسة الافتتاحية لمجلسي النواب والأعلى للدولة، والتي نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن دور مصر يعمل على نجاح العمليات السابقة والبناء عليها خلال الفترة المقبلة، ومصر تحرص على تقديم كل الاستشارات للجانب الليبي.



عقد بالقاهرة اليوم الأحد اجتماعات تشاورية ضمت 96 من أعضاء مجلس النواب الليبي و 75 عضو من أعضاء مجلس الدولة الليبي للتشاور حول مختلف القضايا وسُبل الدفع بالعملية السياسية الليبية نحو حل شامل من شأنه أن ينهي حالة الانقسام في مؤسسات الدولة والوصول بها إلى الانتخابات البرلمانية، حيث حرصت الأطراف المشاركة على التعبير عن شكرها لمصر على احتضان هذا اللقاء

وأكد البيان الختامي على الملكية الليبية الخالصة للعملية السياسية عبر المؤسسات الرسمية وضرورة استمرار التواصل بين المجلسين عبر اللقاءات المشتركة، مع العمل على تفعيل مخرجات اللقاء الثلاثي الذي عقد بالقاهرة برعاية جامعه الدول العربية بتاريخ 10 مارس 2024 وإعادة تشكيل السلطة التنفيذية

وتضمن البيان التأكيد على أهمية دور البعثة الأممية للدعم في ليبيا الذي يجب أن يظل في إطاره المحدد بقرار انشائها والمتمثل في دعم المؤسسات الليبية وفقا للإتفاق السياسي.

