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رئيس مجلس الشورى يستقبل نظيره البحريني

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رئيس مجلس الشورى يستقبل نظيره البحريني

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقبل معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، في مقر إقامته في القاهرة اليوم، معالي رئيس مجلس الشورى البحريني علي بن صالح الصالح، وذلك على هامش أعمال المؤتمر السابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية والذي يعقد بمقر جامعة الدول العربية على مدى ثلاثة أيام.

وأكد الجانبان على العلاقات الأخوية التي تربط بين المملكة العربية ومملكة البحرين وعمقها التاريخي.

وبُحث خلال الاستقبال العلاقات البرلمانية بين مجلسي الشورى في البلدين، إضافة إلى بحث عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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