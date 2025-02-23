رئيس مجلس الشورى يستقبل نظيره البحريني

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقبل معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، في مقر إقامته في القاهرة اليوم، معالي رئيس مجلس الشورى البحريني علي بن صالح الصالح، وذلك على هامش أعمال المؤتمر السابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية والذي يعقد بمقر جامعة الدول العربية على مدى ثلاثة أيام.

وأكد الجانبان على العلاقات الأخوية التي تربط بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وعمقها التاريخي.

وبُحث خلال الاستقبال العلاقات البرلمانية بين مجلسي الشورى في البلدين، إضافة إلى بحث عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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