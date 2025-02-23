الخارجية الفلسطينية تدين استخدام الدبابات في العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية استقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي الدبابات الثقيلة إلى جنين شمال الضفة الغربية.

واعتبرت الخطوات العسكرية الإسرائيلية تعميقًا للعدوان وتوسيعًا للجرائم ضد الشعب الفلسطيني في شمال الضفة الغربية ومخيماتها خاصة، منددةً في الوقت ذاته بتفاخر وزير جيش الاحتلال بأن جيشه سيمنع عودة المهجرين من المخيمات إلى منازلهم شمال الضفة الغربية، وإصدار الأوامر ببقاء القوات لفترة طويلة، بعد إجبار قوات الاحتلال نحو ٤٠ ألف فلسطيني من النزوح قسرًا عن المخيمات.

وأكدت خارجية فلسطين أن استخدام الدبابات وترهيب المدنيين العزل وتهديدهم باستخدامها يمثل تصعيدًا خطيرًا للأوضاع في الضفة، ومحاولة مكشوفة لتكريس حرب الإبادة والتهجير ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، مطالبةً بضرورة تدخل المجتمع الدولي بشكل عاجل للجم عدوان الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط