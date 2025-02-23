شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. تحويل مسار طائرة أمريكية إلى روما بسبب التهديد بقنبلة والان نبدء بالتفاصيل

حوادث الطائرات الأمريكية

تحطّم طائرات أمريكية

الدمام - شريف احمد - حوّل مسار الرحلة "إيه إيه 292" التابعة لشركة الطيران الأميركية "أميريكن إيرلاينز" الأحد إلى روما بسبب ورود تهديد بوجود قنبلة.وحطت الطائرة في مطار ميومتشينو على ما أفاد مصدر ملاحي وكالة فرانس برس.والطائرة من صنع شركة بوينغ، وكانت تحمل على متنها 199 راكبًا وقد أقلعت من نيويورك باتجاه نيودلهي.ولكن اضطرها التهديد بوجود قنبلة إلى تغيير مسارها والهبوط في روما "حيث نزل جميع الركاب، وهم يتلقون المساعدة.وقبل أيام ارتفع عدد مصابي حادث تحطّم طائرة تابعة لشركة "دلتا" الأمريكية إلى 17 مصابًا.وكان على متنها 80 شخصًا، وهم 76 راكبًا وطاقم من أربعة أفراد، خلال هبوطها، في مطار تورونتو بكندا لكنها تعرضت للانقلاب.وحينها قالت شركة الطيران، إن رحلة إنديفور 4819 كانت بصدد الهبوط نحو الساعة 15:30 في أكبر مدينة في كندا آتية من مينيابوليس في ولاية مينيسوتا الأمريكية عندما تحطّمت.