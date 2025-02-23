شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. بريطانيا تعلن إخلاء منازل جراء اندلاع حريق ضخم في مانشستر والان نبدء بالتفاصيل

حرائق في بريطانيا

حريق في مانشستر الكبرى

الدمام - شريف احمد - قالت خدمة الإطفاء والإنقاذ في مانشستر الكبرى، إنه جرى إلى حد كبير إخماد حريق ضخم اندلع في موقع صناعي في مانشستر بالقرب من مستشفى ويثينشو.وأشارت خدمة الإطفاء والإنقاذ في مانشستر الكبرى إلى أن الطواقم كانت تتعامل مع حريق "يشمل مركبات ثقيلة لنقل البضائع" في شارع إنيس كلووز في منطقة ويثينشو.وذكرت خدمة الإطفاء والإنقاذ، أنه على الرغْم من أن شدة الحريق قد تقلصت، تعين على السكان إبقاء نوافذ وأبواب منازلهم مغلقة.وأضافت خدمة الإطفاء، في منشور على منصة إكس: "لقد أطفأ رجال الإطفاء الآن معظم الحريق باستخدام خراطيم المياه، ورشاشات المياه، وأجهزة تنفس".كما أبلغت شرطة مانشستر الكبرى وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أنها أخلت بعض العقارات القريبة، وفرضت طوقًا أمنيًا في المنطقة.وأظهرت صور ومقاطع فيديو من موقع الحادث أعمدة من الدخان الأسود تتصاعد في السماء، بينما كان يمكن سماع دوي سلسلة من الانفجارات الصغيرة.