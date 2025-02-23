مصير مجهول لجنود كونغوليين بعد سقوط غوما

استيلاء «إم 23» على غوما وبوكافو، أكبر مدينتين في شرق الكونغو، جاء بعد مواجهات عنيفة أدت إلى فرار آلاف الجنود الحكوميين، بينما قُتل ما لا يقل عن 2000 شخص. المتمردون، الذين عززوا صفوفهم بنحو 4000 مقاتل من رواندا، يسعون إلى بسط سيطرتهم على المزيد من الأراضي، رافضين الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار.
وبحسب تقارير حقوقية، اقتحم المتمردون المعسكرات العسكرية، وأجبروا النساء والأطفال على المغادرة، بينما أفادت مصادر محلية عن حالات تجنيد قسري للشباب، خصوصًا أبناء الجنود القتلى. مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وثّق انتهاكات شملت تجنيد الأطفال والإعدام الميداني في المناطق التي سيطر عليها المتمردون، خصوصًا في بوكافو.
وعلى الرغم من توسع سيطرة المتمردين، لا تزال المواجهات مستمرة، مع سعي الجيش الكونغولي لاستعادة الأراضي المفقودة.
وفي ظل هذه التطورات، تواجه آلاف العائلات النازحة ظروفًا قاسية في الملاجئ المؤقتة، وسط غموض يحيط بمصيرهم ومستقبل المنطقة بأكملها.
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