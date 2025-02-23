الملك وولي العهد يهنئان عددا من البلدان

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة، لجلالة السلطان الحاج حسن البلقيه، سلطان بروناي دار السلام، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب بروناي دار السلام الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة، إلى سلطان بروناي دار السلام، لذات المناسبة، عبر فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب بروناي دار السلام الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث خادم الحرمين وولي العهد برقيتي تهنئة، إلى إمبراطور اليابان ناروهيتو، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وأعربا عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب اليابان الصديق اطراد التقدم والازدهار.

وبعث الملك وولي العهد برقيتي تهنئة، إلى رئيس جمهورية غويانا التعاونية الدكتور محمد عرفان علي، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده.

وأعربا في البرقيتين عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية غويانا التعاونية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.