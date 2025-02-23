مباحثات برلمانية سعودية إيطالية

التقى نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل السُّلمي، في مقر مجلس النوّاب الإيطالي، رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الإيطالية - السعودية ماركو أوسناتو، ورئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط عضو مجلس النواب الإيطالي جوليو سينتيميرو، وأعضاء لجنة الصداقة البرلمانية الإيطالية - السعودية، وذلك على هامش أعمال الجلسة العامة التاسعة عشرة لبرلمان البحر الأبيض المتوسط التي تعقد في إيطاليا.

وفي مستهل اللقاء، استعرض نائب رئيس مجلس الشورى مع رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الإيطالية - السعودية ورئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط والوفد المرافق له دور مجلس الشورى الرقابي والتشريعي، بينما أشار السُّلمي إلى أهمية الدبلوماسية البرلمانية في توطيد أواصر التعاون، ودعم العلاقات الثنائية.

بدوره، أكد ماركو أوسناتو أهمية تعزيز العلاقات وتبادل الزيارات البرلمانية بين البرلمان الإيطالي ومجلس الشورى.

كما جرت مناقشة سبل تطوير وتمتين علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع بين المملكة وإيطاليا في كل المجالات، خاصة تعزيز العمل البرلماني بين مجلس الشورى والبرلمان الإيطالي، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.