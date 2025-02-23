وسلم المساعدات - نيابة عن المركز - سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بلغاريا، الدكتور رامي بن سعود العتيبي، لمفتي عام بلغاريا، الدكتور مصطفى علي حاجي، بحضور فريق المركز، وذلك في مقر السفارة.
وتأتي هذه الهدية ضمن البرامج التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين للعديد من الدول الشقيقة والصديقة؛ لتصل إلى الأسر الأكثر احتياجًا في شتى بقاع الأرض.
كانت هذه تفاصيل خبر 25 طنا من التمور لبلغاريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.