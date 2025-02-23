25 طنا من التمور لبلغاريا

سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية هدية المملكة العربية السعودية لجمهورية بلغاريا، البالغة 25 طنًا من التمور.

وسلم المساعدات - نيابة عن المركز - سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بلغاريا، الدكتور رامي بن سعود العتيبي، لمفتي عام بلغاريا، الدكتور مصطفى علي حاجي، بحضور فريق المركز، وذلك في مقر السفارة.

وتأتي هذه الهدية ضمن البرامج التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين للعديد من الدول الشقيقة والصديقة؛ لتصل إلى الأسر الأكثر احتياجًا في شتى بقاع الأرض.