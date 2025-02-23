مصر والسودان تؤكدان ضرورة العمل المشترك لتعزيز الشراكة بين البلدين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أكدت مصر والسودان ضرورة العمل المشترك لتعزيز وتجديد الشراكة الإستراتيجية بين القطاعات في البلدين.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر اليوم بمناسبة انعقاد اجتماعات آلية التشاور السياسي بين الجانبين في القاهرة، برئاسة وزير الخارجية والهجرة المصري الدكتور بدر عبدالعاطي ونظيره السوداني علي يوسف الشريف.

وأوضح البيان أن الجانبين استعرضا مختلف أوجه العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في المجالات كافة، وناقشا تطورات الأوضاع في السودان، وأكدا أهمية الحفاظ على وحدة وسلامة أراضيه واستقلاله واحترام سيادته.

واتفق الجانبان على تعزيز العمل المُشترك لحماية حقوق البلدين المائية كاملة وفقًا للاتفاقيات المُبرمة بينهما وقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق.

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