شكرا لقرائتكم خبر عن خلال أسبوع.. روسيا تهاجم أوكرانيا بـ 1150 طائرة مسيرة و1400 قنبلة والان نبدء بالتفاصيل

الحرب الروسية الأوكرانية

الدمام - شريف احمد - أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، في بيان عبر تطبيق تليجرام، اليوم الأحد، أن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت 138 من أصل 267 طائرة مسيرة معادية أطلقتها روسيا على الأراضي الأوكرانية الليلة الماضية.وقال البيان إن القوات الروسية شنت هجمات باستخدام 267 طائرة مسيرة هجومية، من طراز شاهد، وطرازات أخرى خداعية، تم إطلاقها من عدة مناطق، من بينها أوريول وبريانسك وكورسك وشاتالوفو وميليروفو وبريمورسكو-أختارسك الروسية، ومن منطقة تشودا بشبه جزيرة القرم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".وأضاف البيان أنه بالإضافة إلى ذلك، تم إطلاق ثلاثة صواريخ باليستية من طراز "إسكندر-إم/كيه إن23-" من شبه جزيرة القرم.وأكد المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية، يوري إهنات، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن الليلة الماضية شهدت أعلى عدد من الهجمات الروسية باستخدام الطائرات المسيرة منذ بداية الحرب في 24 فبراير 2022.وقالت السلطات المحلية إن هجمات صاروخية روسية استهدفت مدينة كريفي ريه الصناعية بجنوب أوكرانيا أسفرت عن مقتل شخص واحد وإصابة خمسة أشخاص آخرين بجروح.ووجه زيلينسكي، الشكر لقوات الدفاع الجوي على جهودها، مشيرا إلى أن روسيا شنت، خلال الأسبوع الماضي وحده، هجمات على أوكرانيا باستخدام 1150 طائرة مسيرة وأكثر من 1400 قنبلة انزلاقية و35 صاروخا.