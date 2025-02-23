شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تكشف عن موعد وتفاصيل اجتماعها مع دبلوماسيين أمريكيين والان نبدء بالتفاصيل

محادثات روسية أمريكية

دونالد ترامب وفلاديمير بوتين

الدمام - شريف احمد - أعلنت موسكو، اليوم الأحد، عقد اجتماع مع دبلوماسيين أمريكيين نهاية الأسبوع المقبل.تأتي تلك الخطوة بعد محادثات روسية-أمريكية جاءت نتيجة محادثة هاتفية بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب.وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف،: "نحن منفتحون على الاتصالات مع الولايات المتحدة، وخصوصا بشأن القضايا المثيرة للجدل في علاقاتنا الثنائية".وتابع: ننتظر تحقيق تقدم حقيقي في الاجتماع المقرر نهاية الأسبوع المقبل، موضحًا أن هذا الاجتماع سيعقد على مستوى رؤساء الدوائر في وزارتي خارجية البلدين.كان نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، كشف السبت، آخر مستجدات قمة دونالد ترامب وفلاديمير بوتين، موضحًا أن الاستعدادات جارية لعقد اجتماع مباشر بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين.وذكر ريابكوف لوسائل الإعلام الروسية، إن قمة محتملة بين بوتين وترامب يمكن أن تشمل محادثات واسعة، بشأن قضايا عالمية، وليس فقط الحرب في أوكرانيا.