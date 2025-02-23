هل يخضع زيلينسكي لمطالب ترامب؟

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي استعداده للتنحي "فورًا" عن منصبه كرئيس لأوكرانيا في مقابل السلام أو منح البلاد عضوية الناتو.

وقال الرئيس الأوكراني في مؤتمر صحفي في كييف يوم الأحد: "إذا كان هناك سلام لأوكرانيا، وإذا كنتم بحاجة حقًا إلى ترك منصبي، فأنا مستعد، يمكنني استبداله بحلف الناتو".

حلف الناتو

وصرحت روسيا مرارًا وتكرارًا أن انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو هو خط أحمر، وألقت باللوم على توسع الحلف في أوروبا الشرقية لغزوها قبل ما يقرب من ثلاث سنوات.

وقال وزير الدفاع الأميركي بيت هيجسيث أيضًا إن عضوية الناتو كانت خارج الطاولة في المفاوضات خلال زيارة إلى بروكسل الأسبوع الماضي.

وأضاف زيلينسكي في تصريحات وصفت بالمرونة إلى حد ما للاستجابة لمطالب الرئيس الأميركي الذي يعتزم لقاء بوتين حيث أوكرانيا على الأجندة، أنه يركز على أمن أوكرانيا الآن، وليس بعد 20 عامًا، قائلاً إنه ليس "حلمه" أن يظل رئيسًا لمدة عقد من الزمان.

جاءت تعليقاته بعد أن وصفه دونالد ترامب بأنه "دكتاتور" لعدم إجراء انتخابات، والتي محظورة بموجب الأحكام العرفية في أوكرانيا.

انتخابات

وظهرت تقارير هذا الأسبوع تفيد بأن أوكرانيا قد تضطر إلى إجراء انتخابات قبل توقيع أي اتفاق سلام نهائي مع روسيا.

وقال السيد ترامب إن المطالبة بإجراء انتخابات رئاسية أوكرانية "جاءت مني". ثم بدا وكأنه يلقي باللوم على أوكرانيا لبدء الحرب وعدم التوصل إلى اتفاق بنفسها.

وقال: "لقد كنت هناك لمدة ثلاث سنوات ... لم يكن ينبغي لك أن تبدأها أبدًا. كان بإمكانك إبرام صفقة".

وللتوصل إلى اتفاق بشأن المخاوف الأمنية الأوكرانية، قال زيلينسكي خلال المؤتمر الصحفي في كييف: "نحن بحاجة إلى الاجتماع والتحدث عنها. أعتقد أن هذا الاجتماع يجب أن يكون عادلاً، وهذا يعني قبل أن يلتقي ترامب ببوتين".

يشار إلى أن فلاديمير بوتن لم يخف أن محاولة كييف الانضمام إلى الحلف في عام 2008 كانت جزءًا من مبرره لغزو أوكرانيا.

ويبدو أن الولايات المتحدة أيضًا باردة بشأن الفكرة، حيث أخبر بيت هيجسيث، وزير الدفاع الأمريكي، نظراءه الأوروبيين في بروكسل الأسبوع الماضي أن العضوية "غير واقعية"

وقال السيد هيجسيث: "الولايات المتحدة لا تعتقد أن عضوية الناتو لأوكرانيا هي نتيجة واقعية لتسوية تفاوضية".

ومع ذلك، قال لاحقًا إن "كل شيء كان على الطاولة" بينما جلس الرئيس للتفاوض مع السيد زيلينسكي وبوتين.

لست غاضبا

وقال فولوديمير زيلينسكي إنه "لم يغضب" من وصف دونالد ترامب له بأنه "دكتاتور".

وقال الرئيس الأوكراني: "لن أعتبر كلمات دونالد ترامب مجاملة"، مضيفًا: "لم أشعر بالإهانة، لكن الدكتاتور سيكون كذلك". وتابع: "أنا لست كذلك. أنا الرئيس المنتخب قانونيًا."

وقال زيلينسكي إنه سيكون "من المستحيل" إنهاء الحرب هذا الأسبوع.

يأتي ذلك بعد أن قالت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن دونالد ترامب قد يتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب "هذا الأسبوع".

وقالت السيدة ليفيت عقب مؤتمر العمل السياسي المحافظ (CPAC): "الرئيس وفريقه يركزون كثيرًا على مواصلة المفاوضات مع جانبي هذه الحرب لإنهاء الصراع، والرئيس واثق جدًا من قدرتنا على إنجاز ذلك هذا الأسبوع".

وأضافت أن مايك والتز، مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، "يعمل على مدار الساعة" للتوصل إلى اتفاق و"إنهاء هذا الصراع مع أوكرانيا".

صفقة المعادن

وقال فولوديمير زيلينسكي إنه يريد مقابلة دونالد ترامب لمناقشة صفقة تمنح الولايات المتحدة حق الوصول إلى المعادن الأوكرانية والأتربة النادرة قبل أي اجتماع مع بوتن.

وقال زيلينسكي إن الولايات المتحدة وأوكرانيا "تحرزان تقدمًا" بشأن صفقة من شأنها أن تمنح الولايات المتحدة حق الوصول إلى الموارد الطبيعية الأوكرانية مقابل المساعدة الأمنية.

يأتي ذلك بعد أن اشتكى ترامب يوم السبت من أنه "ليس من العدل" أن تُمنح الولايات المتحدة "لا شيء" مقابل مساعدة المجهود الحربي لأوكرانيا.

وقال زيلينسكي "إننا نحرز تقدمًا"، مضيفًا أن المسؤولين الأوكرانيين والأمريكيين كانوا على اتصال بشأن الصفقة في وقت سابق من اليوم.

وقال الجنرال كيث كيلوج، المبعوث الخاص لترامب إلى روسيا وأوكرانيا، إنه يتوقع توقيع صفقة هذا الأسبوع.