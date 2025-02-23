قطار الهيئة الوطنية للانتخابات يصل الصعيد

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فى خطوة تهدف إلى تعزيز الوعى الثقافى والتثقيفى لدى طلاب المدارس، بدأت الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم الأحد، سلسلة من الزيارات الميدانية لعدد من المدارس فى محافظة أسيوط، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، فى إطار بروتوكول التعاون المبرم بين الجهتين لتفعيل برامج التوعية بأهمية المشاركة فى الاستحقاقات الانتخابية، وتعزيز وعى الطلاب بمعنى الديمقراطية والانتخابات.

تأتى هذه الزيارات ضمن استراتيجية الهيئة الوطنية للانتخابات لتعزيز التوعية والتثقيف بأسس العمل الديمقراطى واهمية المشاركة فى الاستحقاقات الدستورية.

وشملت الزيارة الأولى مدرسة النهضة التابعة لادارة أسيوط التعليمية ومدرسة سمارت سيتى الدولية التابعة لادارة الفتح التعليمية، حيث استقبل فريق الهيئة الوطنية بحفاوة كبيرة من قبل مسئولى مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط وإدارات المدارس والمعلمين والطلاب.

وجاءت زيارة اليوم بحضور القاضى أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات والقاضى شادى رياض و القاضى شريف صديق نواب مدير الجهاز التنفيذي.



وخلال الزيارة، قام فريق الهيئة الوطنية للانتخابات باجراء حوارات مع طلبة المدارس،استعرض فيها الاستحقاقات الانتخابية التى حددها الدستور، والحقوق السياسية للمواطنين وكيفية ممارستها بصورة صحيحة تتفق مع صحيح حكم الدستور والقانون، كما شرح فريق الهيئة طبيعة عملها والادوار التى تضلع بها فى ادارة الانتخابات والاستفتاءات والاشراف عليها وجهات الدولة التى تقوم بالتعاون مع الهيئة فى سبيل الاعداد للاستحقاقات الدستورية الى جانب نبذة عن القوانين المنظمة للانتخابات فى جمهورية مصر العربية كما شرح فريق العمل للطلبة آليات العمل بالهيئة ومدى استقلاليتها عن سائر مؤسسات الدولة، وتوضيح الضمانات الدستورية والقانونية التى تحيط بكافة اوجه عملها تحقيقا للنزاهة والشفافية فى جميع قراراتها واجراءاتها وصولا الى اعلان نتيجة الانتخابات على النحو الذى تأتى معه معبرة عن الارادة الحرة والحقيقية للناخبين.

وحرص فريق الهيئة الوطنية للانتخابات خلال زيارته على تلقى أسئلة الطلبة والمعلمين والاجابة عليها والتفاعل معها خلال المناقشات، وتوعيتهم بأهمية المشاركة فى الانتخابات، والتأكيد على أن الاقتراع هو حق وواجب وطنى وركيزة أساسية من ركائز العملية الديمقراطية ويساهم فى استقرار الدولة وضبط ايقاع عمل سلطاتها ومؤسساتها الوطنية.

من جهته، أعرب القاضى أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات عن سعادته بوصول الجولات الميدانية التى تقوم بها الهيئة الى صعيد مصر وشدد على أهمية هذه الجولات فى بناء جيل واع ومثقف، قادر على المشاركة فى بناء الوطن وأشار الى أن الهيئة تسعى من خلال جولاتها الميدانية الى تحقيق العديد من الاهداف والتى تتمثل فى تعزيز الانتماء الوطنى لدى الطلاب والتوعية والتثقيف باسس العمل الديمقراطى وأهمية المشاركة فى الاستحقاقات الدستورية المختلفة.

كما شملت الجولة قيام الهيئة الوطنية للانتخابات باجراء عملية محاكاة للانتخابات بمشاركة الطلبة عبر اقامة لجان اقتراع تتضمن بطاقات للتصويت وصناديق انتخابية ودفاتر الاجراءات المنظمة لها وإشراك الطلبة فى عملية التنظيم والادلاء بالصوت الانتخابي، وبيان دور القضاة المشرفين على العملية الانتخابية وكيفية فرز الاصوات وصولا لاعلان النتيجة.

فيما شهدت الزيارة تفاعلًا كبيرًا من الطلبة والمعلمين، الذين أشادوا بالنقاشات والفعاليات التى تم تقديمها،واعربوا عن سعادتهم بعملية المحاكاة التى تمت كما أعربوا عن أملهم فى استمرار هذه الزيارات فى المستقبل.

الهيئة الوطنية للانتخابات في مدارس الصعيد

قطار الهيئة الوطنية للانتخابات يصل الصعيد

الهيئة الوطنية للانتخابات تصل الصعيد

قطار الهيئة الوطنية للانتخابات يصل الصعيد

قطار الهيئة الوطنية للانتخابات في مدارس الصعيد