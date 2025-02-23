شكرا لقرائتكم خبر عن باسم لطفى: الاجتماعات الدورية مع الوزراء تقرب وجهات النظر مع المستثمرين والان مع تفاصيل الخبر

أكد باسم لطفى، مقرر مساعد لجنة الاستثمار الخاص بالحوار الوطني، أن طرح عدد من الأراضى الصناعية من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، مبشر للغاية، ويساهم في تعزيز فرص الاستثمار بشكل عام.

وقال "لطفى" في تصريحات صحفية، إن التحول الرقمي الذي تجريه الحكومة في عدد من القطاعات، ومنها منصة مصر الصناعية الرقمية، تساهم بقدر كبير في التجاوب مع أفكار الشباب ورواد الأعمال، في ظل الرغبة الكبيرة في تسريع إقامة المشروعات الصناعية وزيادة الإنتاج المحلي.

وأوضح مقرر مساعد لجنة الاستثمار الخاص المحلى والأجنبي، ان المنصة الجديدة تعد فرصة كبيرة للغاية في تسهيل الاجراءات، وتشجيع الاستثمار، وهو ما يريده المستثمرون، كما ان الاجتماعات الدورية مع الوزارة تساهم في تقريب وجهات النظر، وصولا لأفضل الحلول.

يذكر أن طرح الأراضي الجديد في إطار استراتيجية وزارة الصناعة لتسريع وتيرة الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات وتلبية احتياجات الاستثمار الصناعي من الأراضي المرفقة بشكل مستدام وسرعة توفيرها بشفافية كاملة للمستثمرين الصناعيين الجادين لتلبيةً الطلبات المتزايدة على الأراضي الصناعية لإقامة مشروعاتهم، وذلك من خلال توفير فرص استثمارية جديدة لتشجيع الاستثمار الصناعي المحلى والأجنبي عن طريق طرح الأراضي المرفقة دوريا كل ثلاثة أشهر عبر منصة مصر الصناعية الرقمية.

فيما تواصل الهيئة العامة للتنمية الصناعية تقديم التيسيرات والحوافز للمستثمرين المتقدمين على الأراضي ومن أهمها تخفيض تكاليف دراسة الطلب بنسبة 50%، والإعفاء من رسوم تقديم العروض نهائيًا، وكذا إلغاء الضمان المالي، وتبسيط دراسة الجدوى المطلوبة بشكل كامل والاكتفاء بنموذج مبسط لملامح المشروع، وتخفيض جدية الحجز ليصبح 10% من القيمة المعلنة لثمن الأرض.