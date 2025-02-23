روبيو : لن يكون هناك سلام طالما بقيت حماس في غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ، مساء اليوم الجمعة 21 فبراير 2025 ، إنه لن يكون هناك سلام طالما بقيت حركة حماس في قطاع غزة .

وأضاف في تصريحات صحفية نقلتها وسائل إعلام أمريكية وعربية :" لن يكون هناك سلام طالما بقيت حماس في غزة لأنها ستعود لمهاجمة إسرائيل وتضطرها للرد".

وتابع :" حماس باتت أضعف لكن من الواضح امتلاكها ما يكفي لتنظيم العروض وتشكيل تهديد على مستوى ما ، ولا يمكن السماح لها بإعادة بناء نفسها".

وقال :" لا يمكن السماح لحماس بأن تكون قادرة مرة أخرى على إرهاب شعب غزة أو مهاجمة إسرائيل أو تشكيل حكومة".

وأوضح روبيو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرى أنه يجب إبعاد سكان غزة حتى نتمكن من بنائها وشركاؤنا بالمنطقة لا يعجبهم هذا المخطط.

المصدر : وكالات