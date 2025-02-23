استمرار محاولة إنقاذ أشخاص محاصرين داخل نفق في الهند

ابوظبي - سيف اليزيد - تتواصل، اليوم الأحد، محاولة إنقاذ ثمانية أشخاص محاصرين داخل نفق مشروع قناة في الهند، في أعقاب انهيار سقفه صباح أمس السبت.

ولم يكن هناك اتصال أو تواصل مع الأشخاص المحاصرين حتى صباح اليوم الأحد.

ووصل فريق إنقاذ مشترك، مؤلف من حوالي 300 عضو، يضم أفرادا من قوة الاستجابة الوطنية للكوارث والجيش والهيئة الوطنية للطرق السريعة وتطوير البنية التحتية، إلى مسافة 11 كيلومترا داخل النفق، حسب صحيفة "ذا هندو" اليوم الأحد.

ويحاصر الأشخاص الثمانية داخل نفق مشروع قناة في بلدة "سريسايلام" في ولاية أندرا براديش.