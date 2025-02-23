شكرا لقرائتكم خبر عن قد تصل للإعدام.. النواب يقر عقوبة إفشاء بيانات الشهود والمبلغين والمتهمين والان مع تفاصيل الخبر

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، على المادة 522 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المتعلقة بعقوبة كل من أدلى بأي بيانات عن الشخص الصادر أمر بإخفاء هويته.

وأصبح نص المادة (522) بعد تعديلها كالتالي:

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في قانون آخر، يعاقب كل من أدلى بأي بيانات عن الشخص الصادر أمر بإخفاء هويته بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي، وفي كل الأحوال تكون عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد إذا نجم عن الفعل موت شخص.

ورفض المجلس تعديل مقترح من النائب محمد عبد العليم داود، بحذف عبارة "وفي كل الأحوال تكون عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد إذا نجم عن الفعل موت شخص"، وقال إنه ليس لها داعي وضعها في المادة.

وعقب المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، قائلا: نتمسك بالنص كما ورد من اللجنة، تنفيذا للنص الوارد في المادة 196 من الدستور، تفعيلا لإجراءات الحماية التي أوردها الباب الأول من الكتاب السادس من الدستور.

وقال رئيس المجلس: وهى ذات العقوبة على الشهادة المزورة لشاهد الزور الذي يؤدي إلى إعدام شخص غير مرتكب الجريمة.

ووافق مجلس النواب على مقترح النائب أيمن محسب، بإضافة عبارة "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في قانون آخر" في بداية المادة لضمان توقيع أي عقوبة أشد في أي قانون آخر، وقال رئيس المجلس: "لا مانع من الموافقة على هذا الاقتراح"، وصوت المجلس بالموافقة بعد موافقة الحكومة ومقرر اللجنة.

واقترح النائب أيمن محسب تعديل آخر ينص على ضرورة وضع حد أقصى لعقوبة الغرامة، قائلا: وضعنا حد أدنى ولم يتم وضع حد أقصى، مقترحا أن يكون الحد الأقصى للغرامة 200 ألف جنيه.

وعقب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، قائلا: الغرامة عقوبة مالية، وهناك نصوص لا تجعل للغرامة حد أقصى، ويكون ذلك للرسوم المالية، وقال رئيس المجلس: "ممكن تكون الحدود القصوى ملايين الجنيهات".

واستكمل فوزي: تدخل في نطاق السلطة التقديرية للمشرع، لو المجلس يقدر أن يضع لها حد أقصى فلا مشكلة، لكن من الناحية الدستورية هناك ضوابط تقول لا يتم وضع حد أقصى للغرامة.

وعقب النائب إيهاب الطماوى، رئيس اللجنة الفرعية، قائلا: هذه المسألة طرحت للمناقشة في اللجنة الفرعية وأعيد طرحها في اللجنة التشريعية، السبب ورد النص في عدد من القوانين على وضع حد أدنى دون حد أقصى، والهدف من أي نص عقابي الردع العام والردع الخاص، والأمر يترك حسب تقدير القاضي إذا كان الأمر يحتاج عقوبة غرامة أو عقوبة أصعب وتصل للسجن، وألتمس الموافقة على نص المادة كما جاءت من اللجنة، وصوت المجلس برفض مقترح النائب أيمن محسب.

ورفض مجلس النواب مقترح النائب عاطف المغاوري، بأن تكون العقوبة في هذه المادة وفقا للعقوبات الواردة بقانون العقوبات في المادة 293، وقانون مكافحة الإرهاب، قائلا: هذه المادة فيها فعل إجرامي يتضمن العقوبة ونحن بصدد قانون إجراءات ومن ثم إحالة العقوبات للقوانين التي تعاقب على هذه الجرائم، ويجب أن يعدل نص المادة في إطار ذلك.

ورد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، قائلا: من الناحية التشريعية ليس بالضرورة أن يكون مكان عقوبة أي جريمة في قانون العقوبات، وهذه المادة من حسنات هذا القانون ويجب أن نتقدم بالشكر للمجلس على هذا، فالأمر بشأن هذه الجريمة فيما يتعلق بحماية الشهود والمتهمين والمبلغين معاقب عليه هنا في هذا القانون لأن هذا مكان تنظيمه من الناحية الإجرائية، ولا نستطيع أن نقول إن عقوبة إفشاء بيانات المبلغين والشهود قاصرة على قانون الإرهاب أو العقوبات فقط".

وقال رئيس المجلس: كما أننا أضفنا عبارة "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في قانون آخر".

ورفض المجلس مقترح من النائب أشرف أبو الفضل، باستخدام لفظ "نتج" بدلا من "نجم"، وعقب المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية: الصياغة الواردة من اللجنة منضبطة.