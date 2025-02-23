شكرا لقرائتكم خبر عن المستقلين الجدد: وثيقة البرلمان العربى تعكس حالة الاصطفاف الشعبى العربى والان مع تفاصيل الخبر

أكد حزب المستقلين الجدد أن الوثيقة الصادرة عن اجتماع البرلمان العربي واتحاد البرلمانات العربية بجامعة القاهرة تُعدّ بمثابة حالة من الاصطفاف الشعبي العربي لدعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، وإقرار حقه في إقامة دولته وعاصمتها القدس.

وأكد الدكتور هشام عناني، رئيس الحزب، أن خطة التحرك التي أقرها الاجتماع تهدف إلى تحقيق توحّد عربي شعبي وبرلماني ضد تصفية القضية، مع استهداف حشد برلماني إقليمي ودولي.

وأضاف عناني أن الوثيقة واضحة في دعم الموقف المصري والقطري في تثبيت الهدنة، مع الدعم الكامل لخطة مصر في إعمار غزة، التي سيتم عرضها على مؤتمر القمة القادم.

كما أكد عناني أن تبنّي الاجتماع مشروع قانون عربي مشترك ضد قضية التهجير يُعدّ أمرًا هامًا لإغلاق ملف التهجير مستقبلًا.

وأشار الحزب إلى أن هذه الوثيقة غاية في الأهمية قبيل مؤتمر القمة الطارئ في 4 مارس، إذ تمثل اصطفافًا عربيًا شعبيًا موحدًا والتفافًا داعمًا لما ستتخذه القمة من قرارات.

