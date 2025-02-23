شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب: نقدر جهود الرئيس السيسى الحثيثة لتنمية وتطوير محافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

أشاد المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، بالجهود الدولة الحثيثة التي تبذلها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتنمية وتطوير جميع محافظات مصر.

وقال جبالى، قبيل بدء جدول أعمال الجلسة العامة اليوم: "جميعنا شاهد على جهود الدولة لتحقيق التنمية وذلك فى جميع محافظات الجمهورية، وخاصة المحافظات الحدودية، حيث وجدنا تنمية حقيقية لجذب المزيد من الاستثمارات ومن المتوقع زيادة هذه الاستثمارات يوما بعد يوم".

واستكمل جبالى: "وقد لمسنا دعم أهالي وسكان المحافظات الحدودية لجهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، التنمية التى تنعكس بالإيجاب على الاقتصاد القومى ومحافظات الجمهورية، واكبر دليل على ذلك ما تشهده محافظة مطروح وغيرها من المحافظات، حيث أصبحت محافظة مطروح على وجه الخصوص بيئة خصبة لجذب المزيد من الاستثمارات".

وأضاف جبالى: "أهلنا فى المحافظات الحدودية وعلى صعيد محافظات الجمهورية، العهد دائما داعمون لوطنهم، مؤمنون بان التنمية خير سبيل بناء وطنهم ولهم منا جميعا كل الاحترام والتقدير".