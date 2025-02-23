القوات النيجيرية تقضي على 82 إرهابيًا وتعتقل 198 آخرين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلن الجيش النيجيري أنه تمكن من القضاء على ما لا يقل عن 82 من الإرهابيين، وألقاء القبض على 198 آخرين في الأسبوع الماضي خلال عمليات مختلفة لمكافحة الإرهاب جرت في جميع أنحاء البلاد.

وقال المتحدث باسم الجيش ماركوس كانجي، في بيان أمس في العاصمة النيجيرية أبوجا، أن نحو 41 إرهابيًا استسلموا للقوات في الجزء الشمالي الشرقي من البلاد خلال العمليات، فيما تم القبض على 22 على الأقل من يقومون بتخريب الاقتصاد الوطني في المنطقة الغنية بالنفط في البلاد، كما تم إنقاذ 93 رهينة.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط