شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين السفيرة منى عمر عضوًا بالهيئة العليا لحزب الوعي والان مع تفاصيل الخبر

أصدر الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي، قرارًا بتعيين السفيرة منى عمر عضوًا بالهيئة العليا لحزب الوعي، ومساعدًا لرئيس الحزب.

جدير بالذكر أن السفيرة منى عمر دبلوماسية مصرية بارزة، شغلت عدة مناصب مهمة في وزارة الخارجية المصرية، ومن أبرز المناصب التي تولّتها: منصب مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، ومنصب الأمين العام للمجلس القومي للمرأة، كما كانت سفيرة مصر في جنوب أفريقيا.

عُرفت السفيرة منى عمر بمشاركتها الفعالة في المحافل الدولية والإقليمية المتعلقة بالشؤون الأفريقية وحقوق المرأة، ولها إسهامات واضحة في دعم الحوار بين الثقافات وتعزيز دور المرأة في صنع القرار.

