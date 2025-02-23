شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة القرآن الكريم والسنة النبوية في إندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلقت صباح اليوم الأحد التصفيات النهائية لمسابقة حفظ القرآن الكريم والسنة النبوية على المستوى الوطني في شرق إندونيسيا، والتي تُنظم بدعم من المملكة العربية السعودية ممثلةً بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عبر الملحقية الدينية بسفارة خادم الحرمين الشريفين في إندونيسيا، بالتعاون مع معاهد ومراكز معاذ بن جبل الإسلامية في مدينة كينداري.

ويشارك في التصفيات النهائية نخبة من المتسابقين الذين تأهلوا من بين 408 متسابقين يمثلون 169 جهة إسلامية من 60 مدينة ومحافظة في 19 منطقة بشرق إندونيسيا، بعد خوضهم مراحل التصفيات الأولية والثانية التي أقيمت عبر قناة معاذ الفضائية وإذاعة معاذ بن جبل.

ويشرف على تحكيم التصفيات النهائية لجان تحكيم تضم محكمين معتمدين من وزارة الشؤون الدينية بجمهورية إندونيسيا، إضافة إلى نخبة من المختصين في علوم القرآن والسنة، لضمان تحقيق أعلى معايير النزاهة والشفافية في تقييم المشاركين.

إعلان الفائزين

ويُختتم الحدث مساء اليوم بحفل رسمي كبير يُقام في مسجد العلم الوطني، أحد أكبر وأشهر المساجد في المنطقة، بحضور عدد من المسؤولين والشخصيات الدينية والأكاديمية، إضافةً إلى حضورٍ واسع من سكان مدينة كينداري والمواطنين الإندونيسيين الذين يحرصون على متابعة هذه الفعالية المباركة.



وسيشهد الحفل إعلان أسماء الفائزين وتكريمهم، تأكيدًا على أهمية هذه المسابقة في تعزيز العناية بكتاب الله وسنة نبيه صل الله عليه وسلم ، وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال بين الشباب.

تأتي هذه المسابقة في إطار الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية، ممثلةً بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، في خدمة القرآن الكريم والسنة النبوية، وتعزيز حضور المسابقات القرآنية محليًا ودوليًا، دعمًا لمسيرة العلم والإيمان، ونشرًا لقيم الوسطية والاعتدال.



وتحظى هذه الجهود بمتابعة وإشراف معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، المشرف العام على المسابقات القرآنية المحلية والدولية، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي يحرص على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة في دعم العمل الإسلامي، وتعزيز التواصل مع المسلمين حول العالم، وتشجيع الشباب على التنافس في حفظ كتاب الله وسنة نبيه صل الله عليه وسلم.