السعودية تحتضن لقاءً لقادة التعاون الخليجي ومصر والأردن

القاهرة - كتب محمد نسيم - جمع لقاء ودي أخوي في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الجمعة، 21 فبراير 2025 ، قادة دول مجلس التعاون الخليجي والأردن ومصر، لتعزيز التعاون والتنسيق بين دولهم.

وحضر اللقاء، الذي دعا إليه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، كل من الشيخ مشعل الأحمد أمير دولة الكويت، والشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات، والشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر، والأمير سلمان بن حمد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد الأردني، والشيخ طحنون بن زايد نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني الإماراتي.

ونشر بدر العساكر، مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي، صورة للقاء عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي.

كان مصدر سعودي مسؤول قد قال إن هذا اللقاء يأتي في سياق اللقاءات الودية الخاصة التي جرت العادة على عقدها بشكل دوري منذ سنوات بين قادة مجلس التعاون والأردن ومصر، وذلك في إطار العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمعهم، وتساهم في تعزيز التعاون والتنسيق بين دولهم.

وأشار المصدر إلى أنه «فيما يتعلق بالعمل العربي المشترك وما يصدر من قرارات بشأنه، فإنه سيكون ضمن جدول أعمال القمة العربية الطارئة القادمة التي ستنعقد في مصر» يوم 4 مارس (آذار) المقبل.

من جانبه، أعرب الشيخ مشعل الأحمد في برقية بعثها للأمير محمد بن سلمان، عن جزيل الشكر وعميق الامتنان لما لقيه والوفد المرافق من حسن استقبال وكرم ضيافة يعبران عن «عمق العلاقات التاريخية الوثيقة، والأواصر الحميمة التي تربط البلدين وشعبيهما».

وأشاد بما تبذله السعودية من جهود حثيثة أكدت المكانة الرفيعة التي تتبوأها والدور البارز الذي تؤديه على المستويين الإقليمي والدولي، «في ظل التحديات العصيبة التي تعصف بمنطقتنا، لا سيما القضية الفلسطينية وما يعانيه الشعب الفلسطيني»، متطلعاً إلى توحيد وجهات النظر حول مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك، «بما يضمن مستقبل أفضل لدولنا، ويحقق أمن وتطلعات شعوبنا».

بدوره، قدّم الشيخ محمد بن زايد، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد، على تنظيم هذا اللقاء الذي يأتي في إطار التنسيق والتشاور وتعزيز التعاون بين الدول.

المصدر : وكالات