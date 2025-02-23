الاحتلال الإسرائيلي يؤجل موعد الإفراج عن الدفعة السابعة من الأسرى الفلسطينيين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أجل الاحتلال الإسرائيلي الليلة، الإفراج عن الدفعة السابعة من الأسرى الفلسطينيين ضمن المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعد ساعات طويلة من المماطلة في موعد الإفراج عنهم، والذي كان مقرراً أمس، ترافق ذلك مع فرض إجراءات عسكرية مشددة في محيط سجن عوفر الإسرائيلي.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية، أن الدفعة السابعة من الأسرى الفلسطينيين التي أرجأ الاحتلال الإفراج عنها حتى إشعار آخر، كانت من المفترض أن تشمل 620 أسيراً فلسطينيًا، منهم 151 أسيراً من المؤبدات والأحكام العالية، و445 أسيراً من قطاع غزة، بالإضافة إلى 24 من الأسرى النساء والأطفال.

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