شكرا لقرائتكم خبر عن "ستارمر" ينصح واشنطن: "المصلحة الأمريكية" في دعم كييف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن رئيس الحكومة البريطانية كير ستارمر أن من "مصلحة" الولايات المتحدة "دعم" كييف، في موقف يأتي قبيل الذكرى الثالثة للغزو الروسي لأوكرانيا.

وكتب رئيس الحكومة في مقال نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية على موقعها الإلكتروني مساء السبت "من مصلحة المملكة المتحدة والولايات المتحدة دعم أوكرانيا مع ضمانات أمنية".

وتابع ستارمر "الرئيس ترامب محق أيضا في معرفة ما إذا كان ثمة اتفاق سلام جيد موجود على الطاولة"، مضيفا أنه "في كل مرة" تحدث فيها إلى ترامب "أذهلني التزامه بالسلام".

دعوة لكييف



ودعا كييف إلى المشاركة في المفاوضات وإلى طلب "ضمانات أمنية قوية" من الولايات المتحدة.

في وقت سابق السبت شدد ستارمر ورئيسة المفوضية الاوروبية أورسولا فون دير لايين على "ضرورة إرساء سلام عادل ودائم" في أوكرانيا، وفق ما صرح متحدث باسم داونينغ ستريت السبت.

وبعد نحو ثلاثة أعوام من الغزو الروسي لأوكرانيا، توافق الجانبان اللذان تشاورا هاتفيًا صباح السبت على "وجوب أن تكثف أوروبا جهودها من أجل المصلحة والأمن الاوروبي المشترك".

وتعهد الزعيم العمالي الذي يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس في البيت الأبيض "مواصلة مباحثاته المهمة في الأيام والأسابيع المقبلة بما في ذلك في واشنطن"، بحسب بيان رئاسة الوزراء.

ويخشى الأوروبيون أن ينهي ترامب الحرب التي بدأتها روسيا في فبراير 2022 بشروط تصب في مصلحة موسكو من دون منح كييف ضمانات أمنية.



لقاء ستارمر وترامب



ويستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الأسبوع رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر في البيت الأبيض، ليصبح ستارمر أول رئيس حكومة من دولة أوروبية يجري استقباله في واشنطن من قبل ترامب في ولايته الثانية.

ومع ذلك، لم يُعلن عن تاريخ دقيق من أي من الجانبين.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت لشبكة فوكس نيوز يوم الثلاثاء: في الأسبوع المقبل، سيكون رئيس وزراء المملكة المتحدة هنا في البيت الأبيض".

