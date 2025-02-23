شكرا لقرائتكم خبر عن قانون لجوء الأجانب يكفل حقي التعليم والرعاية الصحية للاجئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح قانون لجوء الأجانب الذى صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى ونُشر في الجريدة الرسمية، عددًا من الحقوق المكفولة للاجئي من بينهم حقي التعليم الأساسي والرعاية الصحية والتي جاءت في مادتيه 20 و21، إذ نصت المادة 20، "يكون للطفل اللاجئ الحق فى التعليم الأساسى، ويكون للاجئين من حاملى الشهادات الدراسـية الممنوحة فى الخارج الحق فى الاعتراف بها، وذلك كله وفقًا للقواعد المقررة للأجانب فى القوانين ذات الصلة .

كما نصت مادة 21 على: "يكـــون للاجئ الحق فى الحصول على رعاية صحية مناسبة ، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والقرارات الصادرة عن الوزير المختص بشئون الصحة".