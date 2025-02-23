شكرا لقرائتكم خبر عن حق العامل محفوظ.. مشروع قانون العمل الجديد يحظر الفصل التعسفي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم مشروع قانون العمل الجديد عددًا من الضمانات التي تحمى حقوق العامل اذا تضمن المشروع الغاء استمارة 6 وحظر الفصل التعسفي وإنشاء صندوق لحماية تشغيل العمالة غير المنتظمة وآخر لخدمات الرعاية الاجتماعية والصحية والثقافية للعمال.

وكانت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب قد عقد اجتماعًا يوم الأربع الماضي برأسه النائب عادل عبدالفضيل، رئيس اللجنة، بحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وممثلين عن وزارات العدل والعمل والمالية والتضامن الاجتماعي والصحة والسكان والشئون النيابية والقانونية، وعن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل في صورته النهائية.

وقال المجلس في بيان أصدره يوم الأربع إن مشروع القانون تضمن رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، ليتماشى مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.

وأوضح أن مشروع القانون تضمن ضمانات للعمال، منها إلغاء استمارة 6 وحظر الفصل التعسفي وإنشاء صندوق لحماية تشغيل العمالة غير المنتظمة وآخر لخدمات الرعاية الاجتماعية والصحية والثقافية للعمال، وأبرز أوجه الحماية الاجتماعية التي تضمنها مشروع قانون العمل الجديد.