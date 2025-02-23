شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أسباب تحظر قبول طلب اللجوء إلى مصر فى القانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت المادة مــــادة 8 من قانون لجوء الأجانب، عددًا من المحاذير التي تمنع قبول طلب اللجوء إلى مصر وجاء كالاتي:

1 - إذا توافـــرت بحقـــه أســـباب جديـــة للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة ضد الســـلام

أو الإنسانية أو جريمة حرب .

2 - إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية .

3 - إذا ارتكب أى أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة .

4 - إذا كان مدرجـــا علـــى قوائم الكيانات الإرهابيـــة والإرهابيين داخل جمهورية

مصر العربية وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لســـنة 2015 فى شـــأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين .

5 - إذا ارتكب أى أفعال من شأنها المساس بالأمن القومى أو النظام العام .

جدير بالذكر أن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى قد وافق نهائيا على مشروع قانون لجوء الأجانب.

ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.