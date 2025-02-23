البرلمان العربي والاتحاد البرلماني العربي يُوقّعان مذكرة تعاون لتعزيز الدبلوماسية البرلمانية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وقّع البرلمان العربي والاتحاد البرلماني العربي، مذكرة تعاون مشترك، وذلك على هامش أعمال المؤتمر السابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، الذي عُقِدَ مساء السبت بمقر الجامعة العربية في القاهرة.

وقّع مذكرة التعاون عن البرلمان العربي، رئيس البرلمان محمد أحمد اليماحي، وعن الاتحاد البرلماني العربي رئيس الاتحاد إبراهيم بوغالي.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية العربية في الدفاع عن القضايا العربية وخدمة مصالح الشعب العربي، وتوسيع مجالات التشاور والتنسيق على نحو يعزز دور كل منهما، وتبادل الخبرات وفقًا لأهدافهما ومجالات اختصاصهما.

كما تهدف المذكرة إلى تعزيز الحوار وإقامة الفعاليات البرلمانية المشتركة لتنسيق الجهود العربية في مختلف المجالات، إضافةً إلى التعاون والتنسيق بشأن القضايا والموضوعات والمشكلات والأخطار التي تهدد العالم العربي في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.

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