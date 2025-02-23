ترامب: نقترب من استرداد أموالنا المدفوعة لأوكرانيا

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت، إن واشنطن وكييف تقتربان من إبرام اتفاقية تسمح للجانب الأميركي بالحصول على تعويض عن الأموال المخصصة لأوكرانيا من خلال مواردها المعدنية.

وقال ترامب خلال كلمته في مؤتمر المحافظين: "نحن نعمل على هذا، وبصراحة أعتقد أن الصفقة ستُبرم. أعتقد أننا قريبون جدا منها. هذه قضية مهمة للغاية".

وأضاف ترامب أن الاتفاقية يجب أن تكون جزءا من استراتيجية أوسع لاستعادة الأموال الأميركية التي تم دفعها لأوكرانيا، وأضاف: "لقد دفعنا الكثير، وحان الوقت الآن لكي تحصل الولايات المتحدة على مقابل".

وأكد أيضا أن مثل هذه الصفقة ستكون مثالا على "نهج جديد عملي" للشراكات الدولية، حيث يتم وضع مصلحة دافعي الضرائب الأمريكيين في المقام الأول.

في 3 شباط (فبراير)، صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن واشنطن تتوقع من كييف ضمانات لتوريد المعادن الأرضية النادرة مقابل المساعدات المالية والعسكرية.

وفي 14 شباط (فبراير)، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن أعضاء في الكونغرس أن المسؤولين الأمريكيين عرضوا على زيلينسكي خلال لقاء في ميونخ توقيع وثيقة تمنح الولايات المتحدة حقوقا بنسبة 50% في الموارد المعدنية الأوكرانية التي لم يتم استخراجها بعد.

وفي اليوم التالي، قال زيلينسكي إنه رفض توقيع هذه الاتفاقية مع نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس. ويوم الجمعة، أعرب مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي مايك والتز عن ثقته بأن فلاديمير زيلينسكي سيوقع قريبا صفقة المعادن مع واشنطن.

